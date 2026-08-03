إيداع المساهمة المحددة وطنيًا للجزائر “CDN” لدى الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على الإعلان عن إيداع المساهمة المحددة وطنيًا (CDN) لدى أمانة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ شهر جوان 2026، باحتضان لقاء وطني موسوم بــ “المساهمة المحددة وطنيا.. التزام وتكيف من أجل بيئة مستدامة”.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، ممثلي القطاعات والهيئات الوطنية والأممية. وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، الى جانب خبراء ومختصين في المجال.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لمسار تنسيقي تشاركي وفي إطار لجنة وطنية لعديد القطاعات والهيئات التي ساهمت في إعداد وثيقة وطنية تعكس رؤية الجزائر في مواجهة تحديات التغيرات المناخية. وفق مقاربة واعية توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامات الجزائر الدولية.

وتضمن هذا اللقاء استعراضا لمضمون المساهمة المحددة وطنيا والسياق الوطني والدولي لإعدادها وأبرز الالتزامات التي حددتها.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن إعلان الجزائر عن مساهمتها المحددة وطنياً يأتي تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية. الرامية إلى ترسيخ البعد البيئي والمناخي في مسار التنمية الوطنية. وتعزيز مكانة الجزائر كشريك مسؤول وفاعل في الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية. انسجامًا مع الالتزامات الدولية وافاق التنمية الوطنية.

كما أبرزت الوزيرة أن المساهمة المحددة وطنياً تمثل خارطة طريق وطنية لتعزيز العمل المناخي خلال المرحلة المقبلة. من خلال تكثيف جهود التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. مع إيلاء أهمية خاصة للأمن المائي، والاقتصاد الدائري. وحماية الغابات والتنوع البيولوجي، بمقاربة تنموية مستدامة.