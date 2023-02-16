إيداع المشتبه به بتهديد تفجير السفارة السعودية الحبس المؤقت

أمر قاضي بمحكمة الجنح ببئرمراد رايس بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد قيامه بتوجيه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة السعودية.

و جاء هذا القرار بعد أن تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس اليوم الخميس.

وللإشارة سبق وأن أصدرت سفارة السعودية في بيانا، تؤكد فيه أنها تلقت اتصالا هاتفيا فجر يوم الأربعاء 15 فيفري 2023، من مجهول وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة.