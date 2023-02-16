إيداع المشتبه فيهم بقتل المحامي جمال شاوي الحبس المؤقت

أمرت محكمة عزابة في سكيكدة، بإيداع المشتبه فيهم الـ8 في قضية إغتيال المحامي ورئيس بلدية السبت جمال الدين شاوي الحبس المؤقت.

وانتهت التحقيقات القضائية مع المشتبه فيهم الـ 8 باختطاف وقتل المحامي ورئيس البلدية السابق لبلدية السبت جمال الدين شاوي ، بالمحكمة الابتدائية بعزابة. في حدود منتصف نهار اليوم بعد أن انطلقت زوال أمس، بإصدار قرار يقضي بإيداع المشتبه فيهم الحبس المؤقت. بعد أن وجهت لهم عديد للتهم منها جناية القتل العمدي من سبق الإصرار، السرقة، التستر على جريمة.

هذا وتواصلت منذ مساء أمس التحقيقات القضائية مع المشتبه فيهم الثمانية. باختطاف وقتل المحامي ورئيس البلدية السابق لبلدية السبت جمال الدين شاوي، بالمحكمة الابتدائية بعزابة ولاية سكيكدة. وسط تعزيزات أمنية مشددة.

يذكر أن المشتبه فيهم وهم 4 أشقاء “شقيقن من عائلتين مختلفين” وشرطي و3 متهمين آخرين. قد تم توقيفهم والتحقيق معهم من قبل الضبطية القضائية قبل تقديمهم مساء أمس أمام الجهات القضائية لإقليم الاختصاص.