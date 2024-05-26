أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الأغواط، إيداع المشتبه فيه في قضية الطعن بسكين بالأغواط الحبس المؤقت.

وقد أثارت القضية الأسبوع الماضي جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، أين أقدم شاب على طعن شقيقته بخنجر خلال بثّ مباشر على “الأنستغرام” بحي 800 سكن بمدينة الأغواط.

كما بقي الخنجر الذي استُعمل في الجريمة مغروسا في رقبة الضحية خلال بث “اللايف”.

وقد تم نقل الضحية في الأربعينات من العمر إلى المستشفى في حالة خطيرة.