إيداع المعتدي على فتاة بواسطة مفك براغي بمحطة خروبة حبس الحراش

أمرت قاضي الجنح لدى محكمة حسين داي بإيداع المتهم الموقوف الذي قام بالاعتداء على فتاة على مستوى محطة النقل البري بخروبة بالجزائر العاصمة، مستعملًا سلاحًا أبيض من نوع مفك براغي.

وجاء أمر القاضي بالجلسة، أثناء مثول المتهم للمحاكمة وفقًا لإجراءات المثول الفوري، قبل أن يتقرر تأجيل قضيته إلى تاريخ 2 نوفمبر المقبل.

وذلك بعد إيقاف المتهم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال، ومتابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، الأسبوع المنصرم، يظهر فيه المتهم وهو يجْهِز على الضحية (صديقته) ضربًا. موجهًا لها طعنات بطريقة عشوائية، محدثًا لها جروحًا متفاوتة بمختلف أنحاء جسدها.

كما ظهرت في المقطع المتداول نفسه فتاتان بموقع الجريمة في حالة ذعر وخوف شديدين، وهما تشاهدان المتهم يقوم بالاعتداء على الضحية بواسطة مفك براغي، منفردًا بها بدون رحمة ولا شفقة.

مصالح الأمن استغلت الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم، وعليه، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، من توقيف المعني في وقت وجيز، وتقديمه إلى الجهات القضائيّة، بعد إنحاز ملف جزائي ضده، بينما كلِّلت العملية بحجز سلاح الجريمة المستعمل في الاعتداء.