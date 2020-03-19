عاجل

إيداع المفتش الرئيسي للجمارك بميناء وادي السمار الحبس ووضع 5 إطارات تحت الرقابة القضائية

الوطني
  • -
  • 0
إيداع المفتش الرئيسي للجمارك بميناء وادي السمار الحبس ووضع 5 إطارات تحت الرقابة القضائية
بقلم ياسمينة دهيمي

أمر قاضي تحقيق محكمة الحراش، ظهيرة الخميس ، بإيداع المفتش الرئيسي للجمارك بالميناء الجاف وادي السمار المدعو “ص.ح”، الحبس الموقت، مع وضع 5 إطارات جمركية تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، إذ يتواجد من بين الموظفين الخمس مراقب عام.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق تهم فساد متفاوتة، منها إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، طلب قبول مزايا غير مستحقة، تبييض ألأموال حيازة ذخيرة حربية دون رخصة، إضافة ‘‘إلى الإثراء غير المشروع.

وقدمت مصالح الأمن المتهمين ال6، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، صيبحة اليوم عقب الإطاحة بهم، الإثنين الفارط، في إطار التحقيقات التي وردتها المتعلقة بوقائع فساد ارتكبها المتهمون محل المتابعة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=792403

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com