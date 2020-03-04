إيداع المفتش العام الأسبق لولاية البرج ومدير الوكالة العقارية الحبس 

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، بإيداع المفتش العام الأسبق للولاية الحبس، والذي شغل منصب أمين عام للولاية بالنيابة، إضافة إلى شغله لمنصب أمين عام لولاية بجاية قبل الحركة الأخيرة التي أنهيت فيها مهامه.

كما أمر القاضي أيضًا بإيداع مدير الوكالة العقارية ومتهم آخر في القضية، كما أمر بوضع نائب مدير الوكالة العقارية وعضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي، وهو رئيس بلدية حالي تحت الرقابة القضائية.

حيث تم تقديم المتهمين الخمسة أمام قاضي تحقيق بتهم فساد تتعلق بالعقار، وبتهم سوء إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التهرب الضريبي، في قضية توزيع قطعة أرض بالولاية والتجزئات السكنية بعدد من البلديات وهي البرج، الحمادية، العناصر واليشير في فترة الوالي السابق لولاية برج بوعريريج “ع.ك”، بين سنتي 2006 و2010.