إيداع المفتش العام السابق ومستشار المدير العام لديوان الحبوب الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع المفتش العام السابق ومستشار المدير العام لديوان الحبوب الحبس المؤقت بتهم فساد.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن محكمة سيدي امحمد أودعت عبد الرحمن حساين مستشار لدى المدير العام لديوان الحبوب.

وكما تم وضع مفتش عام سابق بالديوان رهن الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد اموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للقانون.

هذه القضية توبع فيها 17 متهما من بينهم مدراء عامين وفرعيين ومسؤولين بديوان الوطني للحبوب من بينهم المفتش العام الاسبق لديوان الحبوب و المدير العام بالنيابة ناصر مسعودي.

بالإضافة إلى حساين عبد الرحمان سبق الذي تم التحقيق معه منذ يومين من قبل فصيلة مكافحة الجريمة الاقتصادية.

هذا الاخير كان متواجد بالحجز تحت النظر بأمن ولاية الجزائر.