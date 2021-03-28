إيداع الملفات للحصول على الرخص المتصلة بالتجهيزات الحساسة لشركات الحراسة ونقل الأموال

كشفت مصالح ولاية الجزائر عن الشروع في إيداع ملفات طلبات الرخص المتصلة بالتجهيزات الحساسة لشركات الحراسة ونقل الأموال.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن القرار جاء تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية المتضمنة تبسيط الإجراءات الإدارية المتصلة بالنشاطات الاقتصادية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق لفائدة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال التجهيزات الحساسة وشركات الحراسة والمواد الحساسة والاسلحة والذخيرة.

وأضاف البيان، أنه تم الشروع منذ يوم 15 مارس إيداع ملفات طلبات الرخص المتصلة بالتجهيزات الحساسة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة والأسلحة والذخيرة وكذا متعاملي التجهيزات الحساسة على مستوى مقر الولاية بمديرية التقنين.

وأضافت، أن ذلك يكون مقابل وصل استلام قبل تحويلها إلى مصالح وزارة الداخلية لاستصدار رخص الإستغلال التي سوف يتم تبليغها للأمن من طرف مصالح الولاية.