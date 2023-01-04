إيداع امرأة رفقة 7 أشخاص آخرين الحبس المؤقت كان بحوزتهم 3 كلغ من الكوكايين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإيداع امرأة في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. فيما تم إيداع أيضا 7 أشخاص اخرين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعدما ضبط بحوزتهم أكثر من 3 كلغ من الكوكايين. كانت موجهة بغرض البيع و الترويج لبعض الولايات الساحلية بشرق البلاد. حيث وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

حيثيات قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات SCLTIS. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ووالتي تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من ثمانية أشخاص. من بينهم إمرأة،عناصر هذ الشبكة تختص في المتاجرة بمخدر الكوكايين. ويتمركز نشاطها بإقليم ولاية الجزائر العاصمة ،كما لها امتداد لبعض الةلايات الساحلية بشرق البلاد. وبعد التحريات تمكنت عناصر الامن من ضبط و حجز 3 كلغ و40 غ من الكوكايين ،كما تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 600 مليون سنتيم؛ الى جانب خمسة مركبات سياحية ودراجة نارية.