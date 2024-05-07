إيداع “بائع كسرة” الحبس لارتكابه فعل مخل بالحياء على تلميذ

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بوضع المتهم الموقوف المدعو ” ب.نور الدين” رهن الحبس المؤقت. مع تأجيل محاكمته إلى جلسة الأحد القادم.

ويتابع المتهم في قضية أخلاقية ستفصل فيها المحكمة في جلسة سرية، ؤاح ضحيتها تلميذ متمدرس بالطور الابتدائي. عمره 10سنوات يدعى “ع.م. ع. العزيز” .

وحسب ما اوردته مصادر” النهار”، فإن توقيف المتهم جاء في أعقاب شكوى تقدم بها ولي التلميذ الضحية. المدعو “ع. يحي” أمام فرقة الدرك الوطني بمقاطعة الدار البيضاء شرقي العاصمة.

وأفاد الشاكي أن ابنه القاصر ” عبد العزيز ” تعرض إلى استغلال جنسي من طرف بائع “الكسرة واللبن” بالحي. حيث يقوم بممارسة فعل مخل بالحياء على ابنه. وهي الواقعه التي اخبره بها القاصر، كما تم السماع إلى الضحية القاصر، الذي أكد أقوال والده في محضر السماع لأقواله.

وتم تقديم المتهم ” ب. نور الدين ” رب أسرة لاطفال، وفقا لاجراءات المثول الفوري بعد تقديمه أمام نيابة المحكمة. اين طالب دفاعه أجلا لمحاكمته مع طلبات الإفراج عنه ووضعه تحت نظام الرقابة القضائية.

وقرر القاضي وضع المتهم في الحبس، مع رفض الإفراج عنه، مع تحديد تاريخ الجلسة لمحاكمته عن تهم. تتعلق بتحريض قاصر على فساد الأخلاق وممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر.