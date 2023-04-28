إيداع تلميذ المؤسسة العقابية بعد إعتدائه على أستاذته بعين ولمان في سطيف

أمر قاضي الأحداث لدى محكمة عين ولمان عن مجلس قضاء سطيف اول أمس ايداع تلميذ يدرس السنة اولى ثانوي في ثانوية العربي بليليطة بمؤسسة اعادة التربية “جناح حماية الأحداث” بعين ولمان الى غاية محاكمته اثر اعتداءه بالقوة على أستاذته التي تسبب لها في إصابة على مستوى العين وعجز مدته 5 ايام.

حسب ما افادت به الشهادة الطبية المقدمة لوكيل الجمهورية الذي حرك الدعوة العمومية بسرعة لمحاربة ظاهرة باتت تتفشى في الوسط المدرسي في الآونة الأخيرة.

سيما وان هذا السيناريو تكرر منذ ايام قليلة فقط بدائرة عين آزال ما جعل الاساتذة يخرجون في وقفة احتحاجية تنديدا بالعنف الممارس ضدهم من طرف بعض التلاميذ الذين يحملون سلوكات عدوانية. وحسب مصدر النهار فان وقائع الاعتداء جاء بعدما طلبت الاستاذة من التلميذ الخروج من الفصل واستدعاء ولي امره. بسبب سلوكاته العدوانية والمشوشة على باقي زملائه التلاميذ لأكثر من مرة. ليقوم بالاعتداء عليها حينما دفع باب القسم عمدا وهي تحاول غلقه متسببا لها في إصابة على مستوى العين. نقلت على اثرها الى مستشفى محمد بوضياف بعين ولمان.

كما اكد نفس المصدر ان التلميذ معروف بسلوكاته العدوانية ومستوى تحصيله العلمي المتدني. والذي تحصل في كل من السداسين الفارطين على معدل 7 /20 على غرار انه أحيل على مجلس الاصغاء بالمؤسسة واستدعاء ولي امره لاكثر من مرة.

كما أضاف مصدر آخر انه في اليوم الموالي من متابعة وكيل الجمهورية ومحاربته لهذا الجرم عم الصمت والهدوء والسير الحسن للحصص عبر كل الاقسام المتمدرسة في نفس الثانوية وعلى مستوى باقي المؤسسات التربوية بعين ولمان.