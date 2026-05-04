إيداع ثلاثينية سجن القليعة بتهمة سرقة 3 ملايير من شركة خاصة بالمحمدية

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء بوضع فتاة في العقد الثالث من العمر بالمؤسسة العقابية “القليعة” تدعى “ب.م”. لضلوعها في قضية سرقة طالت مبلغ مالي معتبر من مؤسسة خاصة تشتغل بها يقع مقرها بحي المحمدية ” لافيجري” سابقا شرقي العاصمة.

وتبيّن أن المتهمة استغلّت فترة غياب ربّ عملها “مسيّر الشركة” المتخصصة في استيراد وتصدير المصحف الشريف. خلال شهر رمضان المكرّم وقامت بالسطو على ما قيمته 3 ملايير سنتيم ، مستعملة مفاتيح مصطنعة.

تفاصيل القضية

وفي التفاصيل وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، التي تمّ بموجبها وفي إطار التحقيق الإبتدائي متابعة المتهمة ” ب.م” بجنحة خيانة الأمانة والسرقة باستعمال مفاتيح مقلّدة. فإن ملابسات الجريمة تمّ اكتشافها في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المسمى “س.ع. اللطيف” بصفته صاحب شركة خاصة واقعة بمدينة المحمدية.

وفي شكواه اتّهم الضحية عاملة عنده على مستوى الشركة التي تشتغل بها منذ 9 سنوات، بسطوها على أمواله المقدرة ب3 ملايير سنتيم. مفيدا في محضر سماعه أمام رجال الشرطة أنه اكشتف اختفاء مبلغه المالي من درج مكتبه بمقر شركته بعد عودته من ولاية بوسعادة. أين كان في مهمّة خيرية لتوزيع قفّة رمضان على عائلات تقطن بالولاية.

وفي تفاصيل الشكوى أكّد الضحية أنه بتاريخ 27 فيفري 2026، تزامنا وحلول شهر الصيام انتقل من العاصمة إلى ولاية بوسعادة نهاية الأسبوع، لأجل توزيع قفة رمضان على المحتاجين. حيث ولدى وصوله إلى منطقة واد سوف اتصلت به الضحية للتأكد من تواجده خارج العاصمة.

وخلال عودته في أمسية نفس اليوم اكتشف في صباح الغد اختفاء مبلغ مالي معتبر من مكتبه يقدّر ب3 ملايير سنتيم عائدات نشاطه في مجال تصدير واستيراد المصحف الشريف.

وكللت التحريات بعد تنقل رجال الشرطة لاجل معاينة الأمكنة، أن المتهمة استعملت مفاتيح مصطنعة في العملية. كما أنها تنقلت إلى مقر الشركة بيوم عطلتها ” الجمعة” متنكّرة بارتدائها حجاب، وهذا حسب ما أكده شهود تم سماعهم في إطار التحقيق.

حيث مكثت المتهمة بعض الوقت بالشركة، ثم غادرت تاركة وراءها نظاراتها الشمسية فوق مكتب الضحية تمّ العثور عليها لاحقا.

ولدى التحقيق مع المتهمة أنكرت نكرانا قاطعا علاقته بسرقة أموال الشركة، وأصرت أنها لم تدخل مكتب الضحية إطلاقا خلال فترة غيابه خلال شهر رمضان المنصرم.

ومن المرتقب أن تمثل المتهمة “ب.م” أمام هيئة المحكمة بتاريخ 17 ماي الجاري لمواجهة ما نسب إليها من تهم ووقائع في إطار التحقيق.