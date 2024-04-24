إيداع جمركيين اثنين الحبس سرقا “تلفونات” محجوزة بالمطار

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، جمركيين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لضلوعهم في قضية جزائية تعلقت وقائعها بالسرقة في المطار الدولي هواري بومدين. مكان مزاولة عملهما. بحيث تم متابعة كلا المتهمين بتهم تعلقت باختلاس أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع ل” النهار” فإن الوقائع تفجرت في أعقاب شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين. لاكتشاف واقعة سرقو طالت هواتف نقالة بمختلف الانواع. منها ماهو باهض الثمن، تم حجزها في أعقاب عمليات تفتيش طالت مسافرين ، لادخالها إلى أرض الوطن بطريقة مخالفة للتشريع.

وفي أعقاب التحريات التي شكلت “فضيحة” مدوية بين أسوار المطار، فإن بعد اكتشاف واقعة اختفاء كمية معتبرة من الهواتف. التي كان من المفترض أن تسترجعها الدولة، لتصبح تابعة للاملاك العمومية. اتضح أن جمركيين اثنين يتواجد بينهما ” امرأة “، هما وراء ارتكاب الجريمة.

واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم اخصاع كلا المشتبه فيهما إلى التفتيش الجسدي. أين تم ضبطهما متلبسين بالجريمة لتكلل العملية الاولى بحجز 10 هواتف محمولة.

كما تم العثور على كمية أخرى من الهواتف الذكية، بمختلف الماركات المسوقة. في مكتب المعنيين خلال عملية تفتيش أخرى ليتم حجز 15 هاتفا آخر تم اخفاؤها بإحكام حتى يتسنى اخراجها خلسة من المطار.

كما أسفرت التحريات في ذات القضية حسب ” المصدر” نفسه أن الجمركيين، تعمدا عدم تحرير محاضر حجز الهواتف محل الجريمة. بغرض تسهيل مهمة الاستيلاء عليها بطريقة ذكية. ولأجل تمويه مصالح الأمن في حال الكشف عن اختفائها من مكان إيداعها.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق لاحقا مع المتهمين الذين يقبعان حاليا. بالمؤسسة العقابية بالحراش، من مستجدات وحقائق أخرى.