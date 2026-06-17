إيداع حرفي الحبس لمتاجرته بالمخدرات

فتحت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية حرفي دهان. مختص في طلاء الأسطح عن جنحة حيازة المخدرات وعرضها على المواطنين بالعاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، إنطلقت بناءً على ورود معلومات إلى عناصر الأمن. تُفيد أن المتهم يقوم ببيع وترويج المخدرات و أقراص مهلوسة من نوع اكستازي وسط أحياء العاصمة.

وبعد مداهمة المكان من قبل عناصر الأمن، تمّ إلقاء القبض على شابين كانا بحوزتهما 48 قرص “بريغابالين” كانت موجهة للترويج. كما جرى العثور بحوزته على مبالغ مالية معتبرة نتيجة ترويج هذه السموم.

المتهم (ق.م) واثناء تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد. وجّهت له جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. حيث أنكر التهمة المنسوبة اليه، و صرّح أنه يعمل كحرفي مختص في طلاء الأسطح. كما قام بشراء تلك الاقراص المهلوسة لاستهلاكها،وليس لغرض بيعها، ملتمسا من هيئة المحكمة بالصفح عنه.

وقد التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا. بالإضافة كذلك إلى 500 الف دج غرامة مالية نافذة. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور