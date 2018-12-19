إيداع خاطفي فتاة الحبس بسكيكدة

تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من معالجة قضية تتعلق بتكوين شبكة مختصة في الاختطاف بالعنف والتهديد وجنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وأسفرت العملية عن وتوقيف مرتكيبها ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهم مابين 24-30 سنة.

تعود حيثيات القضية، إلى فجر الأحد الماضي عندما تلقت مصالح الشرطة بأمن الولاية مكالمة هاتفية من طرف أحد الأشخاص.

مفادها تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض و اختطاف الفتاة التي كانت برفقته من قبل أشخاص مجهولين .

قوات الشرطة فور تلقيها المكالمة سارعت إلى عين المكان، أين تأكدت من صحة البلاغ .

حيث وجدت شخصين أحدهما مصاب بجروح على مستوى ذراعه الأيمن .

بعد التحريات الأولية في عين المكان، مع الضحية ورفيقه أتضح أن المعتدين استخدموا مركبة في الاعتداء وخطف الفتاة.

بناءً عليه تم توزيع الأبحاث والأوصاف عن الأشخاص والمركبة على جميع قوات الشرطة العاملة في الميدان.

أين استطاعت قوات الشرطة في ظرف وجيز من تحرير الفتاة وإلقاء القبض على إثنين من المشتبه فيهم بحي الإخوة بوحجة.

وحجز سلاح أبيض استعمل في الاعتداء ، ليتم تحويل الأطراف إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه بهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق.

أين صدر في حقهما أمر إيداع الحبس عن تهمة تكوين جمعية أشرار جناية الاختطاف بالعنف والتهديد جنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.