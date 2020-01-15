إيداع رئيس أمن ولاية تيبازة السابق الحبس المؤقت في قضية عبد الغاني هامل

كشفت مصادر “النهار” بأن قاضي تحقيق لدى محكمة بومرداس، أصدر أمرا بإيداع رئيس الأمن الولائي السابق “سليم جاي جاي” رهن الحبس المؤقت عن تهم الثراء الفاحش والفساد مع تبديد المال العام.

وحسب ذات المصادر فإن ملف المتهم رئيس أمن ولاية تيبازة السابق، كان قد تم تحويله من محكمة تيبازة.

أين تم توجيه تهم تتعلق بالفساد إليه على مستوى المحكمة العليا التي اطلعت على الملف وحولته على محكمة بومرداس للتحقيق في قضية تتعلق بتبديد أموال العمومية والثراء الفاحش.

مع سوء استغلال الوظيفة، وقد أصدر في هذا الإطار قاضي التحقيق أمرا بإيداعه رهن المؤسسة العقابية تيجلابين، في انتظار تحويله على المحاكمة.