إيداع رئيس الفاف السابق “جهيد زفيزف” و6 أشخاص آخرين حبس القليعة

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم الثلاثاء ، بإيداع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة في مقدمتهم، الرّئيس السّابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ” الفاف”، جهيد زفيزف” لملاحقتهم بتهم فساد مالي.

وحسب مصادر مطلعة لـ “النهار” فقد توبع المتهم جهيد زفيزف في ملف جزائي جديد على مستوى محكمة الحال. تم مباشرة التحقيق فيه بسبب “شركة frigomedit ” المتوسطية للتبريد التي كان يديرها.

حيث وقف المحققون على وقائع فساد مالي خلال تلك الفترة.

وحسب ذات المصادر، فإن عدد أطراف القضية بلغ 60 شخصا تم اخضاعهم للتحقيق القضائي منذ يوم أمس الإثنين، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي بدوره أحالهم على القاضي المحقق، ليصدر أوامر ايداع في حق 7 متهمين ويبقى التحقيق مفتوحا على مستوى ذات الهيئة القضائية.

div>

