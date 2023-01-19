إيداع رئيس شبيبة القبائل السابق ملال الحبس عن تهم فساد

أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بإيداع رئيس شبيبة القبائل السابق شريف ملال رهن الحبس المؤقت.

وذلك بالمؤسسة العقابية القليعة بعد متابعته في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.

وللاشارة ملال كان متواجد رهن الرقابة القضائية، و سبق و ان سلطت محكمة الجنح بسيدي امحمد في وقت سابق حكما يقضي بإدانته بعقوبة شهرين حبسا نافذا و 25 ألف دج غرامة مالية نافذة بعدما تمت متابعته بتهمة القذف.