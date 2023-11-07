إيداع رجل أعمال تاجر سيارات فاخرة الحبس المؤقت بباتنة

أمر نهاية الأسبوع الماضي قاضي تحقيق محكمة باتنة بإيداع رجل أعمال معروف بالمتاجرة في السيارات الفاخرة الحبس المؤقت. في انتظار محاكمته لاحقا.

وتوبع رجل الاعمال بتهم عديدة منها التزوير في محررات رسمية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

لتضاف هذه القضية الى أخرى مشابهة سابقة تم على اثرها إيداع تاجر سيارات معروف، وموظف ببلدية فيسديس بدائرة باتنة الحبس المؤقت بتهم تتعلق بتزوير ملفات قاعدية لعشرات السيارات النفعية والسياحية بعضها كانت محل أوامر بالحجز وأخرى تم تغيير سنة وضعها حيز الخدمة.

وفي ذات السياق يتساءل الكثير من المواطنين بولاية باتنة عن الطريقة المتبعة في بيع السيارات الجديدة. وما إن كان يحترم فعلا الدور والترتيب حسب التسجيل في الارضية الرقمية.