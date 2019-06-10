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إيداع “رشيد طحكوت” رهن الحبس المؤقت

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إيداع “رشيد طحكوت” رهن الحبس المؤقت
بقلم أسماء.ع

أمر قاضي التحقيق محكمة سيدي امحمد، صباح اليوم الإثنين، بإيداع “رشيد طحكوت” رهن الحبس المؤقت.

وتواصل التحقيق، مع أفراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى غاية الخامسة من صبيحة اليوم الإثنين.

وكان قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، صباح اليوم،قد أمر بإيداع محي الدين طحكوت،الحبس المؤقت، بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.

وتحصل طحكوت على الإمتيازات في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

ويتابع طحكوت، منذ، أمس الأحد، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.


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