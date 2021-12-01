إيداع زوج الحبس بتهمة قتل زوجته حرقا بالبنزين في باتنة!

أصدرت، مؤخرا، الجهات القضائية المعنية على مستوى محكمة سريانة الابتدائية بولاية باتنة، قرارا بقضي بإيداع المسمى “ب.ت” الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته لاحقا بتهمة القتل العمدي في حق زوجته المرحومة “ا.ر”، 39 سنة.

وتعود القضية إلى تاريخ 1 أوت 2021 عندما تقدم المدعو “ا.ا” بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سريانة، قال فيها إن سبب الحروق البالغة التي أدّت إلى وفاة شقيقته يوم 30 جويلية 2021 بعد مكوثها 25 يوما في مستشفى باتنة الجامعي، هو زوجها المتهم الذي قام – حسب الشكوى – بصبّ كمية من البنزين على جسدها، ثم أضرم فيه النار، وهو ما كانت المرحومة تكرره قبل وفاتها، لكن من دون الأخذ بأقوالها إلى أن فارقت الحياة، وكادت القضية أن تُسجل كحادث منزلي لولا شكوى شقيقها وفتح تحقيق معمق استُمع فيه لعدة أطراف، على غرار ابنة المرحومة وأم المتهم.

يذكر أن هذه القضية كانت سببا وراء تحقيقات إدارية حول التقصير في أداء المهام عندما كانت المرحومة حيّة طيلة 25 يوما في المستشفى، وكانت تتحدث بالتفاصيل كيف أحرقها زوجها.

وتبقى المحاكمة لاحقا كفيلة بإثبات أو نفي التهم الموجهة للزوج، حول ما إذا كان فعلا هو قاتل زوجته حرقا بالبنزين أم لا.