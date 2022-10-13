إيداع سائقي الحافلتين الموقوفين بسبب مناورة خطيرة الحبس بوهران

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة السانية بوهران أمرا بايداع سائقي حافلتين المدعوين “ص.س” و”س.ف” الحبس المؤقت بعد متابعتهما لجناية استعمال وسيل نقل قصد الأسباب في عرقلة المرور واعاقة سير المركبات طبقا للمادة 408 من قانون العقوبات.

وهي القضية التي تفجرت على إثر فيديو متداول بصفحات التواصل الاجتماعي يظهر قيام المتهمين في قضية الحال بمتاورة خطيرة على مستوى الطريق المزدوج بالقطب الحضري الجديد أحمد زبانة بمسرغين في وهران مع السير في الاتجاه الممنوع.

علما أن مديرية النقل لولاية وهران وبعد هذه القضية التي أثارت الراي العام قامت برفع رخصة الاستغلال الخاصة بها وتوقيف السائقين والقابضين عن العمل فيما تم تقديم سائقي الحافلتين أمام مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني التي أسفر التحقيق الموسع عن مستجدات جديدة في قضية الحال.