إيداع سائق سيارة أجرة الحبس للمتاجرة وترويج القنب الهندي
امر قاضي الجلسة بمحكمة حسين داي بإيداع سائق اجرة رهن الحبس المؤقت. على خلفية قيامه بالمتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي بالعاصمة.
حيثيات قضية الحال تعود الى نهاية الاسبوع الماضي. بعد ان تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي من توقيف سائق اجرة.
حيث تم العثور بحوزته على قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت داخل سيارته.
كما تم العثور على مبلغ مالي قدره 1000 دج، وبعد تفتيش مسكنه من قبل مصالح الامن. تم العثور وضبط 05 صفائح من القنب الهندي، و مبلغ مالي قدره 27.950دج. الى جانب غلاف شفاف يستعمل لتغليف المخدرات.
وبعد التحقيق معه تم تحويله على نيابة محكمة حسين داي التي امرت بدورها بإحالته على محكمة الجنح. وفقا لاجراءات المثول الفوري. حيث امر قاضي الجلسة بإيداعه رهن الحبس المؤقت مع تاجيل محاكمته الى الاسبوع المقبل.
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من بينهم كلوندستان.. توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من كيلوغرام قنب هندي بالعاصمة
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في كل من أمن المقاطعة الإدارية للروبية وحسين داي، 6 أشخاص مشتبه فيهم. في قضيتين متفرقتين، متعلقتين بالاتجار غير المشروع في المخدرات من نوع القنب الهندي.
كما أفضت العملية إلى حجز أكثر من كيلوغرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 4 مليون سنتيم.
القضية الأولى عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية بأمن مقاطعة الرويبة. تمكنت عناصر الفرقة خلالها وفقا لمعلومة أمنية مؤكدة من توقيف أربع أشخاص. كانوا على متن سيارة سياحية، ثلاثة منهم مسبوقين قضائيا.
وبعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزة أحدهم على صفيحة من المخدرات ومبلغ مالي قدره 13.000 دج.
بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي. أين ضبط بداخله على5 صفائح من القنب الهندي.
القضية الثانية عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي. حيث انطلقت أطوارها بعد استقائها لمعلومة مفادها وجود سائق سيارة أجرة يقوم بالمتاجرة والترويج بالمخدرات من نوع القنب الهندي.
بناء على ما سبق، وبعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم ضع خطة عملياتية ميدانية للإطاحة بالمشتبه فيه. حيث وبعد عملية ترصد محكمة، أتت على المشتبه فيه الرئيسي بائع المخدرات. رفقة مشتبه فيه آخر كان بصدد شراء تلك السموم. مع حجز قطعة مخدرات كانت داخل سيارته ومبلغ مالي قدره (1000) دج.
وفقا للمعطيات الجديدة، نفذت الفرقة المحققة سندا قانونيا بتفتيش منزل المشتبه فيه. حيث تم ضبط (05) صفائح من القنب الهندي، مبلغ مالي قدره (27.950) دج. ولفافة غلاف شفاف يستعمل لتغليف المخدرات. الوطن
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة نيابيا.
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العاصمة: توقيف سارقي منازل المغتربين بشارع الشهداء
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الأمن الحضري السادس، بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، سارقي منازل المغتربين بشارع الشهداء.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين مشتبه فيهما محل عدّة شكاوي في قضايا سرقات بالتسلّق، سرقات بالكسر لبناية سكنية، وكذا سرقة صليب من مادّة النّحاس من مقبرة مسيحية.
وفي هذا السياق، فإن المشتبه فيهما حسب ما سجّلته عناصر الأمن الحضري، كانا يستهدفان البنايات التي يكون فيها أصحابها خارج التراب الوطني.
حيث استهدفا مسكن أحد الضحايا واستحوذا على كميّة من المجوهرات من المعدن الأصفر (الذهب)، و مبلغ مالي معتبر من مختلف العملات الأجنبية وأربع هواتف نقال.
كما استهدفا صليبا مصنوعا من النّحاس كان مثبّتا على أحد القبور المسيحية.
بالمقابل تمّ وضع خطّة محكمة على إثر هذه المعطيات، أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه فيه الأوّل، حيث تبيّن أنّه مسبوق قضائيا.
كما تم مع مواصلة التحرّيات، توقيف مشتبه فيه ثانٍ يعدّ شريك للأوّل في جميع الجرائم.
هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا.
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كما تمكنت مصالح أمـن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة وحجز ذخيرة حية.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف شخصين عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والترويج، الى جانب الشراء قصد البيع مع التخزين متبوع بحمل أسلحة محظورة من الصنف السادس.
وفي هذا السياق، فإن قضية الحـال التـي تمـت تـحـت إشراف النيابة المختصـة إقليميـا مكنـت ذات المصـالـح
مـن حجـز 330 قرص مـؤثر عقلـي مـن مختلـف الأنـواع.
بالاضافة الى 5 أسلحة بيضـاء مـحظـورة مـن مختلـف الأنواع والأحجـام، قطعـة صـغيرة من المخدرات “القنب الهندي”،
الى جانب قارورة مـن مـحـلـول سـائل نو مؤثر عقلـي، مبلـغ مـالـي مـن العملة الوطنية المقـدر – 19730د.ج من عائدات الترويج، مقص يستعمل في تقطيع أمشاط المؤثرات العقلية.
كمـا تـم ضبط 7 خراطيش حيـة بالإضافة إلـى 11 حامـل خـراطيش أيـن تـم انـجـاز مـلـف قضائي عن قضية حيازة ذخيرة حية بدون رخصة من السلطات المخولة قانونا.
هذا و بعد استكمال الإجراءات سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.