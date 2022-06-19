إيداع سائق سيارة أجرة الحبس للمتاجرة وترويج  القنب الهندي

امر قاضي الجلسة بمحكمة حسين داي بإيداع سائق اجرة رهن الحبس المؤقت. على خلفية قيامه بالمتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي بالعاصمة.

حيثيات قضية الحال تعود الى نهاية الاسبوع الماضي. بعد ان تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن مقاطعة حسين داي من توقيف سائق اجرة.

حيث تم العثور بحوزته على قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي كانت داخل سيارته.

كما تم العثور على مبلغ مالي قدره 1000 دج، وبعد تفتيش مسكنه من قبل مصالح الامن. تم العثور وضبط 05 صفائح من القنب الهندي، و مبلغ مالي قدره 27.950دج. الى جانب غلاف شفاف يستعمل لتغليف المخدرات.

وبعد التحقيق معه تم تحويله على نيابة محكمة حسين داي التي امرت بدورها بإحالته على محكمة الجنح. وفقا لاجراءات المثول الفوري. حيث امر قاضي الجلسة بإيداعه رهن الحبس المؤقت مع تاجيل محاكمته الى الاسبوع المقبل.

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