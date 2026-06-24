إيداع سائق شاحنة قام بمناورات خطيرة متسببا في مقتل شخص بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بايداع سائق شاحنة رهن الحبس المؤقت غلى ذمّة التحقيق. لتسببه في مقتل شخص على إثر مناورة خطيرة ارتكبها في الطريق على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة.

كما تم متابعة المتهم بجناية القتل العمدي بتكييف الوقائع من طرف القاضي المحقق بعد تقديمه أمامه حول الجريمة المرتكبة.

وكشف بيان صُحفي لشرطة العاصمة اليوم الأربعاء، أن ملابسات القضية انطلقت إثر نداء من قاعة العمليات لمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، بخصوص قيام سائق شاحنة بمناورات خطيرة على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة مما أدى إلى دهس أحد الأشخاص ووفاته .

وعليه باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا إجراءات التقصي والتحري حول القضية، وبإستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من تحديد هوية سائق الشاحنة وتوقيفه مع حجز الشاحنة التي كان يقودها .

كما أضاف المصدر ذاته أن المتهم بعدما تم إخضاعه للتحقيق الابتدائي، جرى تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لإنجاز ملف جزائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور