إيداع سارق أحذية المصلين في شهر رمضان حبس الحراش

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء ، بوضع المتهم الموقوف ” ط. عبد الرزاق ” الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. لضلوعه في جريمة سرقة طالت أحذية المصلين من مرتادي مسجد أبو بكر الصديق بالعاصمة.

وجاءت عملية تقديم المتهمين أمام هيئة المحكمة، في أعقاب ايقاقه بعد تنفيذه سلسلة سرقات راح ضحيتها عشرات المصلين. متفرقة بالعاصمة منها بحي الكاليتوس، الديار الخمس، المحمدية ، وهي الشكاوى التي سجلتها مصالح الأمن .

وبيوم الوقائع الموافق ليوم الجمعة الفارط رابع يوم من شهر رمضان، دخل المتهم الى المسجد بحي الديار الخمس شرقي العاصمة. وقام بعد سرقة معطف أحد المصلين، الذي كان بداخل جيبه هاتف نقال الضحية، ومبلغ من المال.

وفي إطار التحقيق في قضية السرقة هذه، تم استغلال كاميرات المراقبة بالأماكن، مكنت كن تحديد هوية الفاعل، فتم توقيفه وتقديمه للتحقيق.

وفي الجلسة اعترف المتهم بسرقته حذاء مصلي كان بصدد تأدية صلاة الجمعة بحس الكاليتوس، ثم أعاده له. كما أقر بسرقة معطف ضحية ثانية مصلي كان يتأهب لتأدية الصلاة بمسجد حي ديار الخمس بالمحمدية، الذي كان به هاتفه النقال.

وقال المتهم مبررا ما اقترفته يداه بأنه أخذ الاحذية بغرض ارتدائها، وهو ما أثار حفيظة القاضي مخاطبة إياه في استغراب. ” وهل هذا جائز في نظرك تترك المصلين يخرجون حفاة من المسجد..؟”.

وتأسس في قضية الحال 4 ضحايا ويتعلق الأمر بالمسمى ” ا.عبد الرزاق”، ” خ. عبد العزيز “،” ا.شعبان”. فيما استدعت المحكمة الشاهد حارس مسجد المدعو ” ت. أسامة “.

وقررت القاضي تأجيل محاكمة المتهم ” ط.عبظ الرزاق” الى الاسبوع المقبل بطلب من دفاعه.