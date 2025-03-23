إيداع سارق أموال المصلّين في رمضان حبس الحراش

سلطت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق ممتهن سرقة أموال المصلين من مساجد العاصمة.

المتهم الموقوف المدعو ” بومدين ” مسبوق قضائيا في نفس الجرم. لارتكابه جنحة السرقة التي راح ضحيتها المدعو ” ع.هارون”.

وجاء منطوق الحكم في حق المتهم، بعدما التمست وكيل الجمهورية إصدار أمرا بإيداع المتهم الحبس بالجلسة. مع عقابه 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.

حيث تبيّن من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم محل المتابعة، بيوم الوقائع قصد مسجد الفتح. أين صادف ضحيته المصلي الذي كان بصدد أداء صلاة التروايح، خلال الشهر الفضيل وخلال وضعه سترته بالمشجب. إغتنم المتهم الفرصة ومد يده إلى جيب سترة الضحية وقام باختلاس مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم.

ولدى تفطن الضحية ” ع.هارون” لضياع أمواله تم استرجاعها من عند المتهم الموقوف الذي في الجلسة إعترف لدى مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. بأنه قام بسرقة الأموال من جيب سترة الضحية، معربا عن ندمه أمام القاضي.

ولدى تفقد صفيحة السوابق القضائية للمتهم، تبين أن المتهم سجله القضائي حافل بجرائم السرقة. وهو ما أثبت أن المتهم يحترف سرقة أموال المصلين من بيوت الله في كل مرة كانت سانحة له. ما جعل القاضي يمتنع عن إفادة المتهم من ظروف التخفيف وسلط عليه عقوبة سالبة للحرية.