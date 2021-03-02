إيداع سارق الحسناوات بالطريق العمومي حبس الحراش

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء الثلاثاء، إيداع شاب رهن الحبس المؤقت، خلال جلسة المثول الفوري ،بتهمة السرقة بالطريق العمومي.

السرقة راح ضحيتها عشرينية خلال تواجدها بمدينة برج الكيفان.

بحيث تبين من خلال محاكمة المتهم أن الضحية، لما كانت بصدد التنقل إلى أحد المحلات لتصريف ورقة نقدية، قام المتهم بمباغتتها، وهو على متن دراجة نارية ليخطف من يدها هاتفها النقال.

غير أنه ومن قوة الاصطدام سقطت الضحية أرضا على مستوى السكة الحديدية الخاصة بقطار “ترامواي”، مما تسبب لها بجروح متفاوتة، كلفتها عجزا طبيا لمدة 7 ايام.

اما المتهم الذي كان يقود الدراجة فقد تولى شريكه سرقة الحقيبة اليدوية للضحية، أما الهاتف فقد تخلى عنه بسبب تعرضه للكسر في مكان بعيد.

المتهم وخلال محاكمته أنكر التهمة المنسوبة إليه، محاولا التهرب من المسؤولية الجزائية.

غير أن مواجهة الضحية له في الجلسة، أسقطت ادعاءاته، ليصدر القاضي أمر الايداع تأييدا لطلبات الوكيل.