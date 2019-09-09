إيداع سامي بن الشيخ المدير السابق لـ ONDA الحبس المؤقت

اودع مساء اليوم قاضي التحقيق لدى محكمة سامي بن الشيخ المدير السابق للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الحبس المؤقت.

وحسب مصادر النهار فإن المدير السابق لـ ONDA تم متابعته في قضية حادثة التدافع خلال حفل الفنان سولكينغ.

كما اودع قاضي التحقيق مسؤولي شركتي تأمين وحراسة تعاقدتا مع اوندا الحبس المؤقت.

إضافة إلى وضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية في ذات القضية، وسماع إفادات شركات مكلفة بالحراسة وبيع التذاكر.

وفي ذات القضية تم سماع إفادات رئيس بلدية بلوزداد والوالي المنتدب، وأيضا إفادات 32 شخصا.

وهذا في ملابسات المأساة التي أودت بحياة 5 أشخاص، من بينهم فتاة قاصر في حادثة التدافع في حفل سولكينغ