إيداع شابين الحبس المؤقت بعد محاولة تهريبهما التبغ وسجائر الكترونية

امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة بإيداع شابين في العقد الثاني والثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش وذلك خلفية متابعتهما

بتهريب وبيع مواد التبغ ذات منشأ أجنبي بضواحي العاصمة .

وتعود تفاصيل قضية الحال التي تمت معالجتها من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس التي تمكنت من القاء القبض على المتهمين في حالة تلبس كانو بصدد محاولة تهريب مواد التبغ ذات منشأ أجنبي بإستعمال مركبة ،في الطريق الوطني ،وبعد تفتيش المركبة تم العثور بحوزتها على اكثر من 3 الاف علبة سجائر من مختلف الانواع بقيمة تفوق 05 ملايير سنتيم, في حين تم العثور ايضا على حوالي 7 الاف شيشة ،واكثر من 9 ألاف سجارة إلكترونية ،بالإضافة الى مبالغ مالية معتبرة ومبالغ مالية اخرى بالعملة الأجنبية .

المتهمان وجهت لهما تهم تتعلق بتهريب التبغ ذات المنشأ الأجنبي بإستعمال مركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة على درجة من الخطورة.