إيداع شابين الحبس بعد سرقتهما صليبا من قبر مسيحي

امر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شابين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش على خلفية قيامهما بالتهجم وكسر لبناية سكنية. خاصة بالمغتربين بشارع الشهداء بالعاصمة مع سرقتهما كمية من المجوهرات من المعدن الأصفر. الى جانب مبالغ مالية معتبر ة من مختلف العملات الأجنبية و 4 هواتف نقالة. الى جانب سرقتهما صليبا مصنوعا من النحاس كان مثبتا على أحد القبور المسيحية.

المشتبه فيهما كانا يستهدفان البنايات التي يكون أصحابها خارج التراب الوطني، و بعد التحريات تم وضع خطة محكمة من طرف مصالح الأمن الحضري السادس بشارع الشهداء بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، التي أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه فيه الأول حيث تبين أنه مسبوق قضائيا، مع مواصلة التحريات، تم توقيف المشتبه فيه ثاني الذي كان يشاركه في جميع الجرائم.