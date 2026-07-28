إيداع شابين الحبس لمتابعتهم بإضرام النار عمدا في الغابات

مثل صبيحة اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالقطب الوطني لمكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. شابين متهمين بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة والسكنات.

حيث تم تقديم الشابين المتهمين صبيحة اليوم من طرف عناصر الدرك الوطني إحداهما ينحدر من ولاية المدية و الاخر ينحدر من ولاية قالمة.

حيث تمت متابعة المعنيين بموجب اجراءات التحقيق القضائي بجناية القيام بافعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الاشخاص و امنهم وممتلكاتهم للخطر. جناية وضع النار عمدا في الاملاك الغابية للدولة ،جناية القيام بافعال تخريبية تستهدف تعويض حياة الاشخاص وامنهم وممتلكاتهم للخطر. جناية وضع النار عمدا في آماكن سكنية وبعد الاستماع اليهم من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

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