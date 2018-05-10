إيداع شاب أحرق محل بدافع الغيرة بالعاصمة الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق لمحكمة الدارالبيضاء الحبس المؤقت شاب يبلغ من العمر23 سنة أقدم على حرق مقهى بالدار البيضاء بدافع الغيرة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 1ماي على الساعة الثالثة صباحا أين قام عامل بمقهى بحرق محل جاره بسبب الغيرة .

وقد تم الكشف عن هويته الفاعل من خلال إستغلال الكاميرا ثم البصمات وهو يعمل بمقهى بنفس المنطقة التي أقدم فيها بفعلته.

كما أن الفاعل يعرف صاحب المحل بحكم من نفس الحي كما انه غير مسبوق قضائيا .

قد تم إنجاز في حقه ملف قضائي بتهمة جناية الحرق العمدي مت سبق للاصرار والترصد أين تم إيداعه الحبس المؤقت.