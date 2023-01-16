إيداع شاب الحبس المؤقت بعد حيازته صاعق كهربائي طازير وترويجه المخدرات بالعاصمة  

أمر قاضي بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا بعد قيامه بترويج المخدرات بأحياء العاصمة من نوع ” القنب الهندي”. والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين”.

هذا وقد وجهت له جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

حيثيات قضية الحال تعود وقائعها بعدما تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس بسيدي امحمد. من القاء القبض على شاب في العقد الثالث من العمر في حالة تلبس. كان يقوم بترويج المخدرات في الأوساط الشبانية في الحي السكني محل إقامته. مع توافد أشخاص غرباء من كلتا الجنسين لاقتنائها.

وتم العثور بحوزته على كمية من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” بوزن 1.24غ. الى جانب قطع من المخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 302غ. اضافة الى اقراص من المؤثرات العقلية، وثلاثة أسلحة بيضاء محظورة، وصاعق كهربائي من نوع “طازير”. وميزان إلكتروني، وجهاز راديو من مادة البلاستيك، مع مبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج .