إيداع شاب الحبس المؤقت لمحاولة الفرار من المحكمة

أودع قاضي الجلسة لدى محكمة ببئر مراد رايس بالعاصمة، شاب في العقد الثالث من العمر ، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ، بعد محاولته الفرار من المحكمة أثناء توقيفه بقضية سرقة، قبل أن يتم إحباط عملية فراره.

تفاصيل الملف حسب المعلومات المتوفرة، انطلقت خلال القبض على المدعو”د.ر” و تحويله للمحاكمة صبيحة اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري ، عن تهمة السرقة عقب شكوى اودعتها شابة ضد المتهم لدى مصالح الأمن ، تتهمه فيها بسرقته هاتفها النقال.

المتهم وخلال تقديمه أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة، خطط لفكرة الهروب و طلب من رجال الشرطة اصطحابه لدخول دورة المياه، أين تسلق الجدار و تمكن من القفز خارج اسوار المحكمة عبر النافذة الخلفية، قبل أن يتم توقيفه و القبض عليه من قبل عناصر الشرطة .

الملف أجل إلى تاريخ 5 اكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.