إيداع شبكة إجرامية الحبس المؤقت بعد انتحالهم صفة الهلال الاحمر الجزائري

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شراقة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة ،وذلك بعد انتحالهم صفة الهلال الأحمر الجزائري.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية للتحريات الجنائية للدرك الوطني بالشراقة. التي تمكنت من القاء القبض على شبكة اجرامية متكونة من 6 اشخاص من بينهم امراة. كانت تقوم بعمليات استيراد غير قانونية وادخال سلع اجنبية منتحلة صفة الهلال الأحمر الجزائري.

كما ان عناصر هذه الشبكة الاجرامية كانت تستغل الاعفاءات الجمركية التي يستفيد منها الهلال الاحمر الجزائري. اعتبارا لنشاطه الخيري، هذا وقد تم حجز 4حاويات بميناء الجزائر قادمة من دول اجنبية. الى جانب 510 طرد يحتوي على ملابس واحذية مستعملة. و 4130 طرد يحتوي على زيوت المحركات.

هذا وقد قدرت القيمة المالية للمحجوزات بمبلغ يفوق 24 مليار سنتيم. في انتظار ماسيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.