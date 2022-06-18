إيداع شبكة إجرامية منظمة الحبس وحجز مخدرات وسلاح ناري

تمكن أفراد الشرطة لأمن ولاية بشار بالتنسيق مع القطاع العسكري، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. وحجز كمية معتبرة من مادة المخدرات (كيف معالج)، سلاح ناري، ومركبة سياحية.

كما تعود وقائع القضية، لاستغلال معلومات من طرف أفراد الشرطة لفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار. عن وجود شبكة إجرامية منظمة تحاول تهريب ونقل كمية من المخدِّرات، تجاه ولاية شرق الوطن.

ومكنت عملية مداهمة المكان المشبوه الواقع خارج النسيج العمراني، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و39 سنة. اثنان منهم ينحدران من ولايتين شرق الوطن. كما تم حجز كمية 46 كلغ و700 غراما وزن صافي من المخدرات، 270 كبسولة مؤثرات عقلية نوع بريقابالين 300 ملغ. وأشرطة بلاستيكية خاصة لتغليف مادة الكيف المعالج، مركبة نفعية بترقيم ولاية من ولايات.

ومكنت العملية أيضا من حجز عرضيا، سلاح ناري قبضي، 57 خرطوشة نارية عيار 16 ملم، 1090 كبسولة حشوة من عيارين مختلفين. أنجز على إثرها ملف إجراء قضائي عن قضية حيازة سلاح ناري بدون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا مع ذخيرة حية أجنبية الصنع مصدرها التهريب. كما تمَّ ضبط وحجز سيف ساموراي، أنجز بشأنه ملف آخر عن قضية حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

التحريات المعمقة في القضية، مكنت من تحديد هوية شخص آخر ضالع في القضية، تبقى الأبحاث جارية عنه بموجب أمر بالقبض. لتوقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد استيفاء إجراءات التحري في قضية الحال، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة الموقوفين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار. الذي أحال ملف الإجراءات أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت. عن تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لاستعمال مواد وأدوية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقلية. وجنحة القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدِّرات لغرض البيع والوضع للبيع، الشراء قصد البيع والتخزين، التهريب باستعمال وسيلة نقل.