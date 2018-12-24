إيداع شخصين الحبس المؤقت في قضية “الحراقة” المنحدرين من وهران

أودعت الجهات القضائية بتنس ولاية الشلف، شخصين إثنين الحبس المؤقت مشتبه فيهما بتنظيم وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

الذين تم إجلاؤهم الخميس الفارط من عرض البحر شمال وهران، حسبما علم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تنس.

و وجهت لهما رفقة آخرين جاري تحديد هويتهم، جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وإحالتهم على قاضي التحقيق طبقا للمادة 303 مكرر 32 من قانون العقوبات.

و أضاف ذات المصدر، أن قاضي التحقيق و بعد إستجواب الأطراف أمر بإيداعهما الحبس المؤقت

والتحقيق لا يزال مفتوحا إلى غاية تحديد باقي عناصر الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.

و تم تسليم بتاريخ 20 من الشهر الجاري وعلى الساعة صباحا، 9 مهاجرين غير شرعيين من بينهم 3 أطفال قصر لحرس السواحل بتنس

من طرف سفينة تجارية تحمل علم دولة ليبيريا، كانت قادمة من إسبانيا بإتجاه عنابة مرورا على ميناء تنس.

تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى “زيغود يوسف” لتلقي الاسعافات الأولية.

كما تم إنتشال هؤلاء المهاجرين في عرض البحر شمال وهران، بعد غرق قاربهم.

الذي كان يقل حسب المعلومات الأولية 29 مهاجرا، إنطلقوا من سواحل مدينة وهران متجهين إلى سواحل إسبانيا.

و حسب تصريحات الناجين من هذا الحادث فإن هناك 20 مفقودا، تم تحديد هوية 12 منهم وجاري العمل على تحديد هوية الأخرين.