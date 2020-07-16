إيداع شخصين الحبس بعد نشرهما فيديو عبر “الفايسبوك” من مستشفى سيدي عيسى بالمسيلة

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيسى بأمن ولاية المسيلة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24 و54 سنة بتهمة عرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي، تعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر خلال فترة الحجر الصحي، إهانة هيئة نظامية وكذا التهديد بالاعتداء، المساس بحرمة الموتى.

وافاد بيان لمصالح الدرك، أن وقائع القضية بدأت على إثر تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يبين تصوير جثة متوفي من داخل مصلحة الحجر الصحي لمرضى كوفيد 19 بمستشفى سيدي عيسى، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم فتح تحقيق في القضية والتوصل إلى مصور الفيديو وناشره.

وضبط بحوزته هاتفه بعد توقيفه أربعة تسجيلات فيديو مصورة من داخل ذات المصلحة، وفي ذات الإطار تم التوصل إلى هوية شركائه وتوقيف إثنين منهم فيما بقي الثالث في حالة فرار.

وبينت التحقيقات قيام أحد المشتبه فيهم بالدخول إلى المصلحة عبر السياج الحديدي الخارجي، كما أن محتوى الفيديو يحمل أنباء مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي ، وأصحابه قاموا بتعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر خلال فترة الحجر الصحي، مع إهانتهم لهيئة نظامية و التهديد بالاعتداء، وكذا المساس بحرمة الموتى وتدنيس جثة.

وأضاف البيان، انه بعد إستكمال كافة الإجراءات تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع إثنين منهم بمؤسسة إعادة التربية بسيدي عيسى فيما وضع المشتبه فيه الثالث تحت إجراءات الرقابة القضائية .