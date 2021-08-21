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إيداع شخصين متهمين بإضرام النار في غابات الطارف سجن القليعة

بقلم نجيبة سماي
إيداع شخصين متهمين بإضرام النار في غابات الطارف سجن القليعة
محكمة سيدي امحمد
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أمر قاضي التحقيق  بمحكمة سيدي امحمد  بإيداع شخصين متهمين  بإضرام النار بغابات الطارف واللذان  ينحدران من نفس الولاية الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” فإن الأمر يتعلق بكل من (ي.ع) و (س.ع) أين وجهت القيام  بأفعال التخريب بوضع النار عمدا بأملاك الغابات الوطنية.

ولا يزال  التحقيق  جاري بالنسبة لبقية المتهمين الذين ينحدرون من  ولاية عنابة وجيجل

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975024
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