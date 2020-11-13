إيداع شخص الحبس المؤقت واثنين تحت الرقابة مشتبه ضلوعهم في إضرام النيران بتيبازة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشرشال في تيبازة، من توقيف ثلاثة أشخاص، مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لمصالح الدرك الوطني، يأتي هذا تبعا للتحقيقات التي باشرتها وحدات الكتيبة الإقليمية بشرشال.

وهذا عقب موجة الحرائق التي شهدها إقليم الولاية، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة.

وتمكن أفراد هذه الوحدات من توقيف 3 أشخاص مشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران، في قضيتين منفصلتين.

الأولى في إقليم بلدية مناصر، أسفرت عن توقيف شخص واحد، والثانية في إقليم بلدية سيدي أعمر أسفرت عن توقيف شخصين.

وبعد استكمال التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية -يضيف البيان- تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

حيث تم إيداع مشتبه فيه واحد الحبس والباقي تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.