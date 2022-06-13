إيداع شخص نشر موضوع مادة اللغة العربية على الفيسبوك الحبس بالشلف

أودع قاضي الجنح بمحكمة الشلف مساء أمس ،و في اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2022. صاحب حساب إلكتروني تحت إسم ” علوم الطبيعة والحياة بكالوريا 2022 ” الحبس بالمؤسسة العقابية بالشلف. بتهمة جنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا. اثناء الامتحان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات. وذلك حسب بيان صحفي صادر عن مجلس قضاء الشلف.

العملية جاءت بعد إصدار تعليمات من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف لقائد فصيلة الابحاث للدرك الوطني. بفتح تحقيق في وقائع القضية. لتتوصل التحريات الى أنه و بتاريخ 12 / 06 / 2022 على الساعة 09:32 صباحا ، تم نشر موضوع امتحان مادة اللغة العربية شعبة علوم الطبيعة و الحياة. الامتحان الذي كان مبرمج بنفس التاريخ و ذلك عبر المجموعة المسيرة من طرف المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع كثير من التعليقات والاجابات.

و بعد تقديم المتهم و المثول الفوري امام قاضي الجنح لدى محكمة الشلف أصدر في حقه بإدانته. و معاقبته سنة حبس نافذة و 100.000 دج غرامة نافذة مع إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابي.