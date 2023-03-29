إيداع شرطيين بالمطار وشريكيهما تاجرين الحبس عن تهريب هواتف نقالة من دبي

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. يتواجد بينهم شرطيين تابعين لفرقة ” الانياب ” لأمن مطار هواري بومدين، وشريكيهما تاجرين في الهواتف النقالة. الذين نسب إليهم تهم إساءة إستغلال الوظيفة وتهريب بضاعة عبر المطار.

وحسب معلومات واردة، فإن عملية ايقاف المتهمين جاء في اعقاب عملية ترصد وتتبع من طرف شرطة المطار. بحيث تم توقيفهم متلبسين بالجرم، بداخل سيارة التي امتطاها الشرطيين فور خروج شريكيهما التاجرين. وهما محملين بكمية معتبرة من الهواتف النقالة، قدر عددها حسب مصادر عليمة ب120،هاتف تم استيرادها من دولة الإمارات العربيةالمتحده.

وتبين في اطار التحقيق أن الشرطيين متواطئين في عملية اخراج السلعة من مطار هواري بومدين. من طرف التاجرين الذين قدما من دولة الامارات العربية المتحدة.

ورفضت المحكمة طلبات الافراج التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين، باعتبارهم يتمتعون بكل الضمانات القانونية ، وأمرت بوضع جميعهم رهن الحبس، إلى حين مثولهم امام نفس الهيئة القضائية الأحد المقبل.