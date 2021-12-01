إيداع شرطي وتاجر “كابة” الحبس بتهمة تهريب الذهب والدوفيز إلى دبي

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة، بايداع متهمين إثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ويتعلق الأمر بشرطي بالمطار، ورئيس مضيفي الطيران، وتاجر ” كابة” مقيم بالجزائر العاصمة، في فضيحة تهريب “الدوفيز” والذهب إلى دولة الإمارات العربية.

فيما أمرت ذات الجهة القضائية حسب -مصادر النهار-، بوضع ثلاثة متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية. يتقدمهم مضيفة طيران، ومضيف طيران، وآخر يعد صديق التاجر المتهم الموقوف.

كما استفاد متهم واحد في ذات القضية من الإفراج المؤقت، مع إصدار أمر بالقبض على متهم واحد متواجد في حالة فرار.

وجاءت أوامر قاضي التحقيق، بعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة الدار البيضاء الخميس المنصرم. والبالغ عددهم 7 أشخاص، من طرف الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بباب الزوار التي استكملت التحقيقات الأولية. بعد احباط عملية تهريب 3 كيلوغرامات من الذهب ومبلغ 300 الف أورو، إلى دولة دبي، عبر مطار هواري بومدين.

حيث تم إخفاء الذهب والأموال داخل حقيبة تم وضعها على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية،. قبل أن تتفطن لها مضيفة الطيران التي كانت ضمن الرحلة المبرمجة، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب الجريمة تم إلغاء السفرية، وحجز الذهب والأموال محل الجريمة، وفتح تحقيق في ملابسات القضية.

وقد تم السماع إلى مضيفة الطيران خلال مجريات التحقيق كشاهدة أولى ورئيسية في القضية، في إنتظار استكمال التحقيقات القضائية.

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