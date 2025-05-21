إيداع شيخ الحبس بعدما مَارس الفعل المخل بالحياء على شاب “مُعاق” بباتنة

أمرت الجهات القضائية المعنية على مستوى محكمة مروانة بباتنة بإيداع شيخ في السبعينيات من العمر الحبس المؤقت. في انتظار المحاكمة بتهمة الاعتداء بالفعل المخل بالحياء على شاب عشريني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم إستدرج الضحية إالى منطقة غابية على اطراف مدينة مروانة. وهناك قام بفعلته مستغلا في ذلك إصابة الضحية بمرض عقلي نسبته 100 في المائة.

وامام ما توفر الشهود وتأسس ضحايا آخرين وسوابقه العدلية في نفس السياق. اذ سبق أن ادين بالحبس النافذ بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر، فقد تم ايداعه الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة لاحقا.