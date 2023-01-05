إيداع “شيكولا” سارق لواحق السيارات الحبس

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس بوضع المتهم الموقوف المدعو ” ش.ع” 24 سنة رهن الحبس المؤقت عن تهمة السرقة في المطارات، الى حين مثوله للمحاكمة الاسبوع المقبل.

وجرى توقيف المتهم ” ش.ع” المكنى في الحي الذي يقطنه به ” حي بني تامو بالبليدة، والمدعو ب”شيكولا اليابس” بمطار هواري بومدين متلبسا بسرقة لواحق السيارات الالمانية الصنع من نوع “فولسفاغن”. فتم تقديمه أمام نياية محكمة الحال ثم احالته على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري.

ويعد المتهم الموقوف محل المتابعة من اخطر اللصوص المختصين في سرقة لواحق السيارات. بحيث سبق وأن تم رصده في فيديو لاحدى الكاميرات المنصبة بحي سيدي عبد القادر بالبليدة وهو بصدد سرقة لواحق السيارات. فتم التشهير بالفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجل التعرف عليه وتمكين مصالح الأمن من تحديد هويته وتوقيفه.