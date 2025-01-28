إيداع صاحب شحنة الخمور المحجوزة بخميس مليانة في عين الدفلى الحبس المؤقت

أَوْدَع وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة صاحبَ الشحنة الضخمة من الخمور المحجوزة قبل يومين بخميس مليانة في عين الدفلى الحبس المؤقت.

ولدى مثوله، أمس، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة، وجهت للموقوف تهمتا المتاجرة غير القانونية بالمشروبات الكحولية وتبييض الأموال.

وتم توقيف المتهم ليلة أوّل أمس بعد حجز حاوية ضخمة معبّأة بالخمور المهربة، داخل مستثمرته الفلاحية.

وعلى إثر ذلك، شرعت مصالح الأمن في تعميق التحقيقات، ويجري البحث عن ممتلكات منقولة وغير منقولة للمتهم، وعن تسجيلات لكاميرات مراقبة منصوبة داخل المستثمرة الفلاحية.