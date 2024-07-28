إيداع صاحب ورشة سرية لصناعة “الشامبوا” والعطور المقلدة حبس الحراش

تفتح محكمة الجنح بدار البيضاء هذا الخميس، قضية صاحب الورشة السرية المختصة في صناعة والعطور وغسول الشعر المقلدة. الواقعة ببرج الكيفان شرقي العاصمة.

بحيث سيتابع المتهم الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، أمام ذات الهيئة القضائية. بعد عملية إيقافه الاسبوع الفارط، من طرف فرقة الأبحاث بالرغاية بالتنسيق مع مصالح التجارة بدار البيضاء. إثر معلومات مؤكدة وردت ذات المصالح مفادها تواجد ورشة سرية يستغلها صاحبها المتهم في صناعة عطور عالمية. وغسول الشعر ذات علامة تجارية مشهورة.

وخلال عملية مداهمة الورشة الواقعة بالضفة الخضراء ببرج الكيفان بالعاصمة. تم العثور على كميات من المواد الأولية المستعملة في نشاط الورشة السرية.

بحيث تم حجز كمية من المواد الأولية مجهولة المصدر، قصاصات تجارية لغسول الشعر ذو العلامة ” هيد آند شولدرز” ، ومعدات لإلصاقها على القارورات.

كما تمكن المحققون من العثور على كمية من علب التوظيب المقلدة الخاصة بالعطور ذات الماركة الشهيرة ” boos”.

بالإضافة إلى كمية من الملونات، كمية من قارورات الغسول، 4200 عبوة مقلدة سعة 200 ملل، 630 زجاجات عطر فارغة.

بحيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من 100 مليون سنتيم.