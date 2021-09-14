إيداع صحفي وسبعة عناصر من المنظمة الإرهابية “ماك” حبس القليعة بتهم حرق غابات تيزي وزو

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد، الثلاثاء بايداع ثماني متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، يتقدمهم صحفي بيومية وطنية ناطقة بالفرنسية المدعو” مولوج محمد”.

وحسب ما اوردته مصادر النهار بصفة حصرية، أن المتهمين الموقوفين وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجناية انشاء وتأسيس وتنظيم جماعة او منظمة ارهابية او تخريبية الغرض منها ارتكاب افعال ارهابية، وجناية وضع النار عمدا أدى إلى موت اشخاص .

وتم جلب المتهمين محل المتابعة صبيحة اليوم من طرف فرقة الدرك الوطني لتيزي وزو، إلى محكمة سيدي امحمد، أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة ، ليتم بعدها احالتهم على قاضي التحقيق، أين خضعوا للتحقيق وفق محاضر رسمية.

وفي ذات السياق كشف بيان لصالح الدرك الوطني، امس الاثنين، عن وقائع مثيرة عن قضية مقتل جمال بن اسماعين والحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو الوطن، وعدد من الولايات شرق الوطن، الشهر المنصرم، بحيث قادت التحريات إلى تورط 16 مشتبه فيهم بولاية بتيزي وزو و ببجاية، تم توقيفهم تباعا.

كما أسفرت التحقيقات ايضا عن ثبوت تورط 11 مشتبه فيه آخر في الوقائع، من بين الموقوفين سابقا في قضية قتل المرحوم جمال بن إسماعيل.

وحسب ذات البيان فإن المشتبه فيهم ينشطون ضمن الجماعة الإرهابية الماك، اذ ثبت تورطهم في إضرام النيران بغابات تيزي وزو، ومناطق أخرى من ارجاء الوطن، كما كانوا في اتصال مباشر،مع رئيس التنظيم المدعو فرحات مهني استنادا لأدلة تقنية وعلمية دقيقة.

إلى جانب عملاء بخارج الوطن، اللذين كانوا يخططون إلى زرع حالة اللاامن وسط السكان لضرب وحدة واستقرار الوطن.