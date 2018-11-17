إيداع ضابط شرطة الحبس بتهمة الرشوة في الوادي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي إيداع ضابط شرطة الحبس المؤقت بتهمة تلقي الرشوة.

تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها متهم في قضية تهريب، تمكن هذا الضابط من حل لغزها والكشف على أكبر شبكة وطنية متخصصة في تهريب وترويج خراطيش التبغ المهربة الأسبوع الماضي.

ولا يزال التحقيق متواصل فيها، والتي مكنت وقتها من حجز ما قيمته 9 ملايير سنتيم من خراطيش التبغ، بعد عدة مداهمات شملت مناطق متفرقة بولاية الوادي.

ومكنت هذه العملية من توقيف عدة أشخاص متورطين في عمليات تهريب متفرقة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ذات الضابط المشتبه فيه كان قد استلم اذن بتفتيش مسكن الشخص الذي اتهمه برشوة كونه ذا صلة بشبكة التهريب الوطنية، والذي إدعى أن الضابط طلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل تغيير محاضر السماع، وتم تسليمه المبلغ.

وبعد تلقي المحكمة لشكوى تم مباشرة تفتيش مسكن الضابط المشتبه فيه، ليتم العثور على المبلغ المقدم وفق الأوصاف التي إدعاه الضحية.

لتبادر مباشرة هيئة المحكمة إلى تحويل ضابط الشرطة على الحبس المؤقت لحين المحاكمته .